حملة تفتيش للكتيبة 519 على الطريق الصحراوي اجدابيا – طبرق.

أكد آمر الكتيبة 519 مشاة اجدابيا الملازم مجدي علي بالحاج، قيام وحدات تابعة للكتيبة بحملة تفتيش في الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي اجدابيا وطبرق .

وأضاف الملازم بالحاج في تصريح – لبوابة افريقيا الاخبارية – قائلاً :” لقد تم إنشاء نقاط تمركز لوحدات الكتيبة على الطريق المعبد والتدقيق في تفتيش السيارات المشكوك فيها والتشديد على إجراءات وهوية الأجانب القاصدين ليبيا لغرض الأقامة و العمل “، مشيراً إلى ان الحملة استمرت لمدة اسبوع بغرض المجاهرة بفرض الأمن في الطريق الصحرواي ، على حد قوله.

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