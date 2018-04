«تعليم الوفاق» تدرب موظفيها على تنمية المهارات الإدارية

المتوسط:

أقامت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم الأحد، دورة تنمية المهارات الإدارية والتي تستهدف عدد من موظفي الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

وبحسب بيان لوزارة التعليم اليوم، شملت الدورة التي قدمها م.عمر محمد الرمال، التعريف بالتدريب و توعية العنصر البشري والتعريف بالمهارات اللازمة لجعل الموظف ذو كفاءة عالية والتركيز على كيفية اكتساب المهارة.

وتعتبر هذه الدورة هي الحادية عشر من إجمالي عدد الدورات التي أقامتها الإدارة وهي الدورة الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك وستستكمل الإدارة باقي برنامجها التدريبي عقب عيد الفطر المبارك.

