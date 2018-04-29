معالي وزير التعليم المؤقتة يطلع على سير العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي

البيضاء 29 أبريل 2018 (وال) – قام معالي وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز صباح اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بمدينة البيضاء للاطلاع على سير العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي 2017/2018م.

هذا ورافق معالي الوزير في زيارته التفقدية، مدير عام مركز المناهج والبحوث التربوية الأستاذ محمد المهشهش ومدير إدارة التعليم الأساسي الدكتور عبد الرحمن السنوسي.

وبدوره أثنى معالي الوزير خلال الزيارة على الجهود التي تقوم بها إدارة المدارس بالقطاعات كافة من أجل إنجاح العملية التعليمية في ظل هذه الظروف.

يشار إلى أن معالي وزير التعليم قد تجوّل في مدرسة خالد بن الوليد، واطّلع على سير العملية التعليمية وما إذا كانت هناك نواقص تحتاجها المدارس، وهذا في إطار متابعته لدعم جهود المدارس وسبل مواجهة كافة التحديّات. (وال – البيضاء) إ م / هــ ع

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