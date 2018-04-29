دغيم يدعو للاستفتاء على مشاريع أربعة دساتير

جدد عضو مجلس النواب زياد دغيم، التأكيد على أن مسودة الدستور باطلة بحكم قضائي مبينا انها صادرة من هيئة منتهية الولاية.

وبين دغيم في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن أمام الشعب الليبي 4 مشاريع للدستور يمكن الاستفتاء عليهم بشرعيات مختلفة وهي “دستور الاستقلال الذي أسس ليبيا ووحدها، والإعلان الدستوري الذي ارتضاه الشعب الليبي ومسودة كشلاف (الدستور) التي صدرت من منتخبين ..بعد انتهاء ولايتهم وبطريقة غير قانونية أبطلها القضاء وأخيرا الاتفاق السياسي وتعديلاته وشرعيته الدولية والمحلية المتنامية”.

وختم دغيم ربما يكون الحل عدم مصادرة رأي الشعب الليبي وطرح المشاريع ال4 علي استفتاء شعبي من جولتين يعتبر فيه المتحصل علي أغلبية كل اقليم هو النافذ.

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