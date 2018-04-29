المنظمة الدولية للهجرة تكشف عن عدد الأطفال المهاجرين في ليبيا

ليبيا – تعكف المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تعزيز تدابير حماية الأطفال المهاجرين واللاجئين.

المنظمة كشفت بحسب موقع البعثة الأممية الرسمي أنه خلال شهر مارس من سنة 2018 أحصت مصفوفة تتبّع النّزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة وجود (29.370) طفل مهاجر غير مصحوب بذويه في ليبيا.

وأكدت المنظمة على وضعها ضمانات إجرائية لتنفيذ مجموعة شاملة من التدابير لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم و اللاجئين الذكور والإناث الأصغر من 18 سنة والموجودين في ليبيا.

وفي هذا السياق قال رئيس المنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي إن الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم معرّضون لخطر الاتجار بالبشر و الاحتجاز التعسفي والعمل القسري والاستغلال الجنسي أكثر من غيرهم.

البلبيسي إعتبر أن الارتقاء بمستوى المساعدات والحماية الموجّهة للأطفال سالكين درب الترحال له أهمية قصوى لدى لمنظمة بصفتها فاعلة في المجال الإنساني، مبدياً ترحيبه بمزيد من التعاون بين جميع الفاعلين المعنيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية