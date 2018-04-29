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الهيأة العامة للإسكان تناقش آلية حل المختنقات التي تمر بها بلدية البيضاء

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 29 أبريل 2018 (وال) _ عقدت الهيأة العامة للإسكان و المرافق بالحكومة الليبية المؤقتة في مقرها خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعاً لمناقشة كافة المختنقات التي تمر بها بلدية البيضاء .

هذا وضمّ الاجتماع كلاًّ من رئيس مجلس إدارة الإسكان والمرافق المهندس علي كوصو، و نائبه المهندس علي التير، و مديري المكاتب والإدارات بالهيأة .

وناقش الحاضرون خلال اجتماعهم كافة المشاكل و المختنقات التي تمرّ بها البلدية، بهدف إحالتها إلى مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة .

يذكر أن المجتمعون قاموا بوضع آلية عمل لمتابعة الأعمال التي تقوم بها الهيأة و التنسيق مع مسؤولي الإسكان و المرافق في باقي البلديات تمهيداً للتعاقد على إنشاء مجموعة من المشاريع الجديدة داخل نطاق بلدية البيضاء. (وال _ البيضاء) أ ج / هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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