داخلية الوفاق تنظم دورة تدريبية حول جمع الأدلة بمسرح الجريمة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق انه تتواصل في مدينة يفرن الدورة التدريبية في مجال مسرح الجريمة بإشراف من جهاز المباحث الجنائية واستضافة من مديرية امن يفرن.

وبين المكتب الإعلامي بالوزارة انه يعكف على إعطاء الدورة عدد من الخبراء والمختصين في جمع الاستدلالات.

وأوضح أن المستهدفين بالدورة التدريبية التي تتواصل حتى نهاية الشهر الجاري هم ضباط وضباط الصف المنتسبين لمديرية امن يفرن والمناطق المجاورة لها.

ويتلقى المتدربون محاضرات نظرية مكثفة في جمع الأدلة ورفع البصمات داخل مسرح الجريمة بالإضافة إلى المحاضرات العملية الميدانية لاكتساب خبرات جديدة في هذا المجال.

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