أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، أن التوليد المتاح للشبكة العامة بلغ 4300 ميغاوات، ويُقدر الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة بـ4450 ميغاوات.

وأشارت الشركة إلى أن شبكة الكهرباء لن تحتاج لفرض ساعات طرح أحمال على المواطنين، موضحة أنها ستواجه عجزاً متوقعاً يقدر بـ150 ميغاوات.

