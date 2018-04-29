داخلية الوفاق تعلن سرقة سيارة تابعة لرئاسة الوزراء

استعرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني قائمة بالبلاغات الامنية التي وردتها

وبين المكتب الإعلامي للوزارة انه في دائرة مركز شرطة زاوية الدهماني بطرابلس تمكن فاعل مجهول من سرقة السيارة رقم 980895 ـ 5 ليبيا نوع هونداي سانتافي سوداء اللون هيكل رقم 073399 صنع 2012 تابعة لرئاسة الوزراء، والتي كانت في عهدة المواطن ( ب . ع . ب ) البالغ من العمر 41 سنة

وبينت الوزارة أن مواطن توفي في دائرة مركز شرطة ترهونة اثر انفجار اسطوانة غاز بمنزله كما قام ثلاثة أشخاص باعتراض سبيل المواطن بدائرة مركز شرطة الاصابعة واستولوا منه بعد الاعتداء عليه بالضرب على مبلغ 200 دولار

وفي دائرة مركز شرطة زلطن تمكن شخص مجهول الهوية من الدخول لمنزل مواطنين اثنين واضرم النار بداخلهما مما نتج عن الحريق اضرار تقدر بقيمة 000 . 100 مائة الف دينار اما في دائرة مركز شرطة الظهرة بمدينة بني وليد قام شخص باعتراض سبيل مواطن) عندما كان مستقلا لسيارته نوع سامسونغ غير معروفة الرقم حيث قام بإطلاق النار عليه واستولى بالقوة على السيارة ، وتم حفظ المجنى عليه بالمستشفى .

وأوضحت الوزارة انه في دائرة مركز شرطة زليتن قامت مجموعة مسلحة بحوزتها بنادق كلاشن كوف باعتراض مواطن من مواليد 1954 م عندما كان مستقلا لسيارته نوع تويوتا بيضاء اللون وقاموا بسرقة السيارة بعد ان اشهروا عليه السلاح اما بدائرة مركز شرطة الهيرة بقصر بن غشير قام ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية باعتراض سبيل مواطن من مواليد 1977 م عندما كان على متن سيارته نوع كيا غير معروفة الرقم ولونها رصاصي ، وقاموا بالاستيلاء عليها بقوة السلاح.

وأوضحت الوازة انه بدائرة مركز شرطة الهضبة في طرابلس قام خمسة أشخاص مجهولين مسلحين ببنادق باقتحام منزل ( ا . س . ب ) غاني الجنسية واستولوا بالقوة على مبلغ 750 دينار وجهاز هاتف نقال وشاشة بلازما واسطوانة غاز وفي دائرة مركز شهداء عبد الجليل بجنزور قام أشخاص مجهولي الهوية بخطف مواطن سوداني الجنسية من مواليد 1965 م وذهبوا به إلي مكان غير معروف .

وأوضحت الوزارة انه في دائرة مركز شرطة غوط الشعال بطرابلس قام أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين بدون لوحات معدنية ومعتمتي الزجاج بالكامل الأولى نوع تويوتا سوداء اللون والثانية نوع تويوتا 24 لونها بطاطي بالدخول إلي منزل مواطن عمره 71 سنة بحجة أن ابنه تاجر مخدرات واستولوا من داخل المنزل على مجموعة مختلفة من الطيور .

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