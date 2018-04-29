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استعدادات لإنشاء منطقة حرة في الكفرة 

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، الأحد، قراراً يقضي بتشكيل لجنة للإشراف على تحضيرات مشروع إنشاء منطقة حرة بمدينة الكفرة.

وستتولى اللجنة مهام تخصيص موقع إنشاء المنطقة الحرة وإعداد دراسة الجدوى اللازمة للمشروع، بالإضافة إلى إتمام الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالمشروع.

ومن المنتظر أن يتم عرض نتائج أعمال اللجنة المكلفة فور إنتهائها على مجلس وزراء الحكومة المؤقتة ليتم النظر بها والبدء في المشروع في حال تمت الموافقة عليها، وفق ما ذكره مدير المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والصناعة، طلال ساسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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