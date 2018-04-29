ماذا قال السعيدي بشأن دور المؤسسة العسكرية؟

دعا عضو مجلس النواب علي السعيدي، إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية التي هي صمام أمان للبلاد.

وقال السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المؤسسة العسكرية هي أداة الاستقرار في ليبيا والتي نجحت في حفظ الأمن بالشرق كما أنها تسيطر سيطرة شبه تامة على الجنوب ولم يتبقى إلا الغرب.

وأضاف أن هناك مساعي لضم التشكيلات المسلحة إلى الجيش كأفراد خاصة وان غالبية المواطنين يؤمنون بدور المؤسسة العسكرية في حفظ الامن بالبلاد.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفه حفتر قال إن الجيش حريص على أن يبلغ الشعب ما تمناه في فترة وجيزة ويعيش الحياة العصرية مضيفا: سيعيش الليبيون كما يتمنوا الجيش لن يهتز ولن يخترق في هذه المحنة ومتأكدين انه ثابت ثبات الجبل الأخضر في ليبيا ولن تهزه الرياح.

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