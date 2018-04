المتوسط:

أودع فرع إدارة التفتيش والمتابعة بنغازي، التابعة لوزارة داخلية الحكومة المؤقتة، ثلاثة أفراد تابعين لقسم النجدة بمديرية أمن بنغازي السجن الاحتياطي بناءً على تقرير لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف حيال شكوى تقدم بها مواطن عن تعرض موقوف للتعذيب داخل القسم خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن مصدر مطلع، لم تفصح عن هويته قوله، إن اللجنة اتهمت ثلاثة أفراد من قسم النجدة بالضلوع في تعذيب المواطن عبدالله المسماري، خلال تواجده رهن التوقيف على ذمة إحدى القضايا بالقسم خلال اليومين الماضيين.

وأكد المصدر أن تصرف هؤلاء الأفراد فردي ولا ينم عن سياسة ممنهجة يتبعها قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي الذي يعد من أبرز أقسام المديرية في دعم ركائز الأمن وإحلال دولة القانون والمؤسسات.

وكان وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف كان قد وجه كتابا لرئيس فرع إدارة التفتيش والمتابعة بنغازي أمره من خلاله بالتحقيق في شكوى تقدم بها مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعرض شقيقه للتعذيب داخل قسم النجدة بنغازي في 24 أبريل الجاري.

وطلب من رئيس الفرع بعد يوم من تقديم الشكوى إحالة نتائج التحقيق في بحر 48 ساعة من تاريخ الكتاب الموقع في 25 أبريل الجاري.

The post التفتيش والمتابعة بنغازي تحبس 3 أفراد من قسم النجدة لتعذيب موقوف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية