المتوسط:

عقد مدير عام مركز طبرق الطبي اجتماعاً موسعاً بالمناوبين بعد فترة الدوام الرسمي داخل المركز لمناقشة الأمور الأمنية الحاصلة داخل المركز.

وأكد مدير عام مركز طبرق الطبي، خلال بيان له، أن الاجتماع تطرق إلي المشاكل الأمنية التي يعاني منها المركز وذلك لتقصير عمل الأجهزة الأمنية المختلفة لحماية هذا المرفق الطبي المهم لمدينة طبرق.

وأثنى المدير العام لمركز طبرق الطبي خلال اجتماعه علي مجهودات المناوبين المبذولة في تسيير العمل رُغم الصعاب والمتاعب التي يتعرضون لها من قبل بعض أهالي المرضي والزوار للمركز.

وشدد الجالي خلال اجتماعه على تنفيذ قرار حالة الطوارئ، والذي صدر الفترة الماضية حول مدينة درنة مطالباً بتنفيذ هذا القرار والاستعداد لأي طارئ قد يحدث.

وطالب الجالي، الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق بضرورة النظر إلى مركز طبرق الطبي وتوفير الحماية لكل الكوادر الطبية داخله، وذلك لأهمية هذا القطاع الحيوي المهم الذي يخدم كل شرائح المجتمع وأيضاً المدن المجاورة له.

The post بسبب الاعتداءات المتكررة على الطاقم الطبي.. مدير «طبرق» يُطالب بتنفيذ حالة الطوارئ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية