وزير تعليم «المؤقتة» يتفقد مدرسة خالد بن الوليد في البيضاء

تفقد وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، صباح اليوم الأحد ، مدرسة خالد بن الوليد في البيضاء، برفقة ، مدير عام مركز المناهج والبحوث التربوية محمد المهشهش، ومدير إدارة التعليم الأساسي عبد الرحمن السنوسي.

وبحسب بيان للوزارة، فالزيارة للاطلاع على سير العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي 2017/2018م ، وقد أثنى السيد الوزير خلال الزيارة على الجهود التي تقوم بها إدارة المدارس بالقطاعات كافة من أجل إنجاح العملية التعليمية في ظل هذه الظروف.

وتجول الوزير بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة البيضاء، واطلع على سير العملية التعليمية، وما إذا كانت هناك نواقص تحتاجها المدارس.

