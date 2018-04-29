موغيريني في «الرباعية» غدًا لبحث مدى تقدم الوساطة الأممية بين الأطراف الليبية

قال الاتحاد الأوروبي إن المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغيريني ستحضر اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا، المقرر عقده غدًا الاثنين بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأضاف الاتحاد، في بيان أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن الاجتماع سيضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وذكرت الوكالة أن الأطراف المجتمعة ستناقش التقدم الذي تحرزه عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، فضلاً عن السبل الممكنة لمواصلة دعم تلك الأطراف لجهود الوساطة.

كانت جامعة الدول العربية قالت، في وقت سابق، إن الاجتماع يأتي في سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعمًا للعملية السياسية في ليبيا ومن أجل مرافقة الليبيين للوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في الصخيرات.

ومن المقرر أن تتفق المجموعة الرباعية على مجموعة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد.

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