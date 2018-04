«الشرطة القضائية» يكشف ملابسات إبطال قنبلة بمقر نيابة بني وليد

المتوسط:

كشف جهاز الشرطة القضائية عن تفاصيل إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع، بمقر نيابة بنى وليد، بعد أن أحضرها أحد المتهمين بمقر النيابة لتفجيرها.

وقال الجهاز في بيان له اليوم الأحد، إن رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد محمود أبوحميدة، رفقة عدد من ضباط الشرطة القضائية زاروا المقدم أحمد ياقة، مدير مكتب الشرطة القضائية بني وليد بعد خروجه من غرفة العناية الفائقة إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأوضح الجهاز، أن المقدم أحمد ياقه، استطاع أن يقف حائلاً دون انفجار قنبلة يدوية قد كانت بصدد الانفجار داخل مقر نيابة بني وليد، قام أحد المتهمين باستجلابها معه من مركز التوقيف الذي كان به.

