«صناعة المؤقتة» تُشكل لجنة للإشراف على إنشاء منطقة حرة في الكفرة

قامت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، بإصدار قرارٍ يقضي بتشكيل لجنة للإشراف على تحضيرات مشروع إنشاء منطقة حرة بمدينة الكفرة.

وأضافت الوزارة، أنَّ اللجنة ستتولى مهام تخصيص موقع إنشاء المنطقة الحرة وإعداد دراسة الجدوى اللازمة للمشروع، بالإضافة إلى إتمام الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالمشروع.

وأوضحت الوزاة، أنه من المنتظر أن يتم عرض نتائج أعمال اللجنة المكلفة فور انتهائها على مجلس وزراء الحكومة المؤقتة ليتم النظر بها والبدء في المشروع في حال تمت الموافقة عليها.

