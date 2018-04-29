مساهل : نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا

أعرب وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، عن رفض التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، مؤكدا بأنه سيؤدى إلى تأزم المشهد، مشيرا بأن أي تدخل عسكري أجنبي سيخلق المزيد من التوتر والدمار في ليبيا”.

وأوضح وزير الخارجية الجزائري، خلال تصريحات على هامش مشاركته بباريس، في الندوة الوزارية حول مكافحة تمويل الإرهاب، أن الحل الأمثل للأزمة الليبية يكمن في الحوار السياسي الجاد للأزمة الليبية وتعزيز التنسيق بين دول الجوار وتوحيد الجهود لمساعدة الدولة الليبية والقوى الوطنية على تغليب المصلحة العليا، مؤكدا ضرورة دعم مجهودات المبعوث الأممي إلى ليبيا.

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