دورة تدريبية لتنمية مهارات موظفي قطاع التعليم

أقامت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم الأحد دورة تنمية المهارات الإدارية والتي تستهدف عدد من موظفي الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

وبين المكتب الإعلامي للوزارة أن محاور الدورة تشمل توعية العنصر البشري والتعريف بالمهارات اللازمة لجعل الموظف ذو كفاءة عالية والتركيز على كيفية اكتساب المهارة.

وتعتبر هذه الدورة هي الحادية عشر التي تقيمها الإدارة وهي الدورة الأخيرة قبل شهر رمضان ومن المقرر أن تستكمل الإدارة باقي برنامجها التدريبي عقب عيد الفطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية