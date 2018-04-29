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“شورى درنة” يختطف أحد سكان المدينة

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقدم مسلحون تابعون لما يسمى بـ”مجلس شورى درنة” على اختطاف أحد المواطنين المؤيدين للجيش، من أمام منزله بالمدينة، السبت، واقتياده داخل سيارة بيضاء نوع “شفروليه”، إلى مكان لا زال مجهولاً حتى الآن.

وبحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” عن مصدر من مدينة درنة، يتربص مسلحو شورى درنة بالمواطنين الذين يعلنون تأييدهم للجيش الوطني الذي يعتزم اقتحام درنة.

وأوضح المصدر أن المجموعة المسلحة كانت تغطي ملامح وجهها عندما قامت باختطاف المواطن وسط مدينة درنة، مشيراً إلى أنها احتجزته داخل مكان آخر غير السجون المعروفة، فيما تدور الشكوك حول أن تكون “العمارات الصينية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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