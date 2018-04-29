غسان سلامة يلتقي أنصار النظام الليبي السابق فى القاهرة

خاص – عبدالباسط بن هامل:

ذكر مصدر دبلوماسي سابق فى تصريح خاص للمتوسط أن المبعوث الأممي لليبيا ” غسان سلامة ” يلتقي اليوم الأحد عدداً من الأطياف السياسية التابعة للنظام الليبي السابق فى العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث حول المصالحة الوطنية والمشاركة السياسية، والعملية الإنتخابية المقبلة ودعمها.