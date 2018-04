غسان سلامة يلتقي أنصار النظام الليبي السابق فى القاهرة

خاص – عبدالباسط بن هامل: ذكر مصدر دبلوماسي سابق فى تصريح خاص للمتوسط أن المبعوث الأممي لليبيا ” غسان سلامة ” يلتقي اليوم الأحد عدداً من الأطياف السياسية التابعة للنظام الليبي السابق فى العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث حول المصالحة الوطنية والمشاركة السياسية، والعملية الإنتخابية المقبلة ودعمها. يشار إلى أن ” سلامة ” وصل أمس السبت العاصمة المصرية وألتقي وزير الخارجية المصري ” سامح شكرى ” والذي أعرب عن قلق بلاده من تدهور الوضع الأمنى فى عدد من المدن الليبية مؤخراً، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى الدائرة المفرغة للعنف من جديد. فيما أكد ” سلامة “على دعم مصر للوساطة التى يقودها بغية التوصل إلى حل سياسى شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية، مع تأكيده على الموقف المصرى الثابت بضرورة أن يكون الحل النهائى للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، ونتاجاً للتوافق بين أبناء الشعب الليبى بكل أطيافه.

