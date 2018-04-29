ألفانو وسيالة يبحثان تطورات الملف الليبي

التقى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس السبت مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو على هامش مؤتمر باريس حول مكافحة التمويل المالي للإرهاب.

اللقاء ركّز وفقاً لتغريدة نشرتها السفارة الإيطالية بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر”، على مناقشة التطورات الرئيسية الأخيرة في الملف الليبي.

ومن جانبه جدد وزير الخارجية الإيطالي إلتزام بلاده بالعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن أعمال مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الخبراء انطلقت بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل بمشاركة أكثر من 70 دولة بينها ليبيا بالإضافة إلى 20 منظمة ووكالة إقليمية ودولية متخصصة.

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