بوشعالة: بلدي مصراتة سيدرس ميثاق عودة تاورغاء

قال رئيس اللجنة المنبثقة عن الجمعية العمومية لأهالي مصراتة فتحي بوشعالة، الأحد، إن اللجنة أطلعت مجلس مصراتة البلدي على نتائج مباحثاتها مع لجنة تاورغاء، وستسلّمه نسخة من الميثاق المبدئي بين الطرفين.

وأوضح بوشعالة في تصريح للرائد، أن لجنته اجتمعت، السبت، مع أعضاء المجلس البلدي لإطلاعهم على آخر ما توصلت له من اجتماعات مع أعضاء وأعيان ولجان من تاورغاء، تكللت باقتراح بنود لميثاق يكون بين المدينتين.

وأضاف بوشعالة أن المجلس البلدي سيتسلم نسخة عن الميثاق المبدئي بين الطرفين؛ لدراسته والنظر فيه، قبل التوصل لاتفاق نهائي بين تاورغاء ومصراتة.

يشار إلى أن أهالي تاورغاء يقيمون في منطقة قرارة القطف منذ مطلع فبراير المنصرم، منتظرين إذنا لدخول مدينتهم، بحسب قرار صادر عن المجلس الرئاسي

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