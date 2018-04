نساء بمدينة سبها ينظمن وقفة احتجاجية لهذه الأسباب

المتوسط:

نظم عدد من نساء مدينة سبها وقفة احتجاجية في ساحة المصلى العام بمحلة القرضة ببلدية سبها،على سوء الأوضاع المعيشية في المدينة بشكل خاص وفي المنطقة الجنوبية عموما، أمس السبت

ورفع المحتجات لافتات مكتوب عليها، نطالب بحقوقنا وهي ليست هبة، الجنوب أرض الخيرات، لا للخطف لا للسرقة لا للحرب، كما طالبت المحتجات خلال الوقفة، صناع القرار في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياتهم عما يجرى في الجنوب الليبي.

