خاص/ المتوسط:

أكد معاون آمر سرية الأبرق مشاة، التابعة للقوات المسلحة الليبية، صلاح بوطبنجات، اندلاع مناوشات بين قوات الجيش المتركزة بمدينة درنة والجماعات الإرهابية المتحصنة بالمدينة.

وأشار” بوطبنجات” في تصريح خاص لـ «المتوسط»، إلى أن المناوشات اندلعت بمحور النوار الحيلة- ومحور الظهر الحمر جنوبي درنة، موضحًا أنَّ هذه المناوشات لم ينتج عنها إصابات بشرية من الجانبين، لافتا إلى أنه تندلع من حين إلى آخر مناوشات في بعض المناطق بالمدينة بين قوات غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، والجماعات الإرهابية المتحصنة بالمدينة.

وأفاد «بوطبنجات»، بأنَّ عناصر الجيش لا تزال على تخوم مدينة درنة، وتواصل قصفها على مواقع الجماعات الإرهابية بالمدفعية الثقيلة، مشيرا إلى أن هناك معلومات مؤكدة أن الجماعات الإرهابية لديها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكد معاون آمر السرية الأولي الأبرق، تواصل الاستعدادات العسكرية في جميع المحاور، استعدادًا لبدء تنفيذ الخطة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش لتحرير المدينة، مجددا تحذير أهالي درنة وضواحيها بضرورة الابتعاد عن التجمعات والمواقع التي تتواجد بها المجموعات الإرهابية.

وتستعد قوات الجيش، لدخول المدينة بعد أن أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة «منطقة محظورة» يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

The post «سرية الأبرق»: اندلاع مناوشات بمحوري النوار والظهر الحمر جنوبي درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

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