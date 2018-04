المتوسط:

تواصل بلدية بنغازي حملات النظافة، وإزالة المخلفات والهياكل الحديدية بعدة مناطق منها المدخل الشرقي «منطقة سيدي خليفة وصولا الي جزيرة دوران منطقة سيدي يونس»، وكذلك ساحة السوق العام بمنطقة الرويسات بالكامل.

وشملت الحملة شارع 23 يوليو ابتداءً من مفترق مستشفى 7 أكتوبر وصولا إلى مفترق عيادة أهليس بمنطقة الكيش.

وتأتي هذه الاستعدادات لاحتفال أهالي المدينة بعرس الانتصار على الإرهاب، والذي خاضته قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر، لأكثر من ثلاث سنوات.

The post حملة نظافة بشوارع بنغازي استعدادًا للاحتفال بتحقيق النصر على الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية