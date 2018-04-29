مساهل: الجزائر تدعم الحوار السياسي، وترفض التدخل الأجنبي في ليبيا

جدد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، دعم بلاده للحوار السياسي بين الأطراف الليبية لإيجاد حل سلمي للأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف مساهل في تصريحات نقلتها عنه صحيفة البلاد الجزائرية، الأحد، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، أن الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، مؤكدا أن” أي تدخل عسكري أجنبي سيخلق المزيد من التوتر والدمار في ليببا”، حسب تعبيره.

ودعا مساهل المجتمع الدولي إلى تقديم العون والدعم لإعادة بناء ليبيا، ومساعدة الليبيين على الخروج من الوضع المتأزم الذي يعيشونه، وفق قوله.

يشار إلى أن وزراء الشؤون الخارجية لدول غرب المتوسط خمسة زائد خمسة، أكدوا في الاجتماع الذي استضافته الجزائر، في يناير الماضي، موقفهم الثابت من وجوب حل الأزمة في ليبيا سياسيًّا، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، ودعمهم لأي حل قائم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية