المتوسط:

بدأت وحدات من الكتيبة 519، التابعة للقوات المسلحة الليبية اليوم الأحد، بوضع حواجز أمنية على الطريق الصحراوي الرابط بين طبرق واجدابيا

ويأتى وضع الحواجز الأمنية في إطار عملية تأمين الطريق الصحراوى، بين المدينتين

The post الكتيبة 519 تضع حواجز أمنية بين طبرق واجدابيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية