الجزائر: 700 ألف مهاجر عالقون في ليبيا

أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي وجود 700 ألف مهاجر عالق في ليبيا، يمكن أن يدخلوا الأراضي الجزائرية، بسبب عدم تمكنهم من بلوغ أوروبا بالإضافة إلى 15 مليون شخص في دول الساحل مستعدون للتنقل شمالا خصوصا نحو الجزائر.

وبين بدوي بحسب صحيفة الجزائر ان بلاده وجدت نفسها منذ نهاية 2014، في مواجهة تنقل جماعي للسكان من عدة بلدان إفريقية، هي على الخصوص مالي والنيجر ونيجيريا وبوركينافاسو وغينيا وكوت ديفوار، كما أشار إلى أن الجزائر تعاملت بكل إنسانية مع الملف، من خلال تخصيص فضاءات استقبال، تتوفر على كل الظروف، وضمان الرعاية الطبية لجميع المهاجرين الأفارقة دون استثناء.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الجزائرى، عبد القادر مساهل، أن أي تدخل عسكري أجنبي جديد في ليبيا سيعقد من الوضع الأمني المتأزم الذي تشهد ليبيا حاليا.

وقال مساهل خلال مشاركته في ندوة للوزارة حول مكافحة الإرهاب بباريس، أن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا سيخلق المزيد من التوتر والدمار في ليبيا.

وبين مساهل، أن الحل الوحيد هو تطوير المشاورات وتعزيز التنسيق بين دول الجوار، وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق في الظروف الحاسمة من تاريخه.

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