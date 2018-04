المتوسط:

أقيمت اليوم الأحد 29 أبريل 2018 ببلدية زوارة، أمسية شعرية بكلية الآداب زوارة وباللغة العربية والأمازيغية .

يُشار إلى أنَّ هذه الأمسية شارك فيها عدد من الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس من الكلية وجامعة الزاوية، التي جاءت ضمن نشاطات الكلية وإشراف مكتب النشاط الطلابي.

