الإفراج عن مدير شركة الخطوط الليبية فى طرابلس

عبدالباسط بن هامل خاص: كشف مصدر أمنى مطلع للمتوسط رفض الإفصاح عن هويته لداوعي أمنية، قيام قوة الردع الخاصة التى يترأسها الشيخ عبد الرؤوف كارة، بالإفراج عن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية ومديرها العام فتحى الشطى، بعد إعتقاله عدة أشهر وسط العاصمة طرابلس. وكان ” الشطي ” أعتقل مطلع أغسطس من العام الماضي فى ظروف غامضة، دون الإفصاح ومعرفة دوافع قيام قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق بهذا الإجراء، والذى وصفه ذات المصدر الأمني بانه فى إطار صراعات داخلية حول السيطرة على إدارة الشركة من قبل بعض الجهات التى رفض ذكرها.

