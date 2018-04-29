الإفراج عن مدير شركة الخطوط الليبية فى طرابلس

عبدالباسط بن هامل خاص:

كشف مصدر أمنى مطلع للمتوسط رفض الإفصاح عن هويته لداوعي أمنية، قيام قوة الردع الخاصة التى يترأسها الشيخ عبد الرؤوف كارة، بالإفراج عن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية ومديرها العام فتحى الشطى، بعد إعتقاله عدة أشهر وسط العاصمة طرابلس.