المتوسط:

انفجرت صباح اليوم الأحد، طائرة شحن عسكرية من نوع سي 130، أثناء إقلاعها من مطار حقل الشرارة ريبسول.

وقد أسفر الانفجار عن وفاة 3 طيارين وجرح أخر.

The post وفاة 3 طيارين في انفجار طائرة شحن عسكرية بمطار حقل الشرارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية