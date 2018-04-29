قرابة 650 ألف مصري عادوا إلى بلدهم منذ عام 2015

أعلنت السلطات المصرية إنهاء إجراءات سفر ووصول 892 مصريًا وليبيًا و184 شاحنة، في الاتجاهين، عبر منفذ السلوم البري بين ليبيا ومصر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت مصادر إعلامية مصرية أن مدير أمن مطروح المصرية اللواء هشام نصر تلقى إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 640 إلى الجانب الليبي، بينهم 36 مصريًا و604 ليبيين.

وجرى إنهاء إجراءات وصول 252 بينهم 176 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و76 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريًا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 647 ألفًا و36 مصريًا.

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