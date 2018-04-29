النواب يعقدون جلسة غدا الاثنين

يعقد أعضاء مجلس النواب جلسة يوم غد الاثنين في مقر المجلس بمدينة طبرق.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن جلسة البرلمان لم تعقد الأسبوع الماضي بسبب سفر رئيس مجلس النواب في مهمة رسمية إلى المغرب فيما كان النائب الأول فوزي النويري في زيارة عمل لبريطانيا.

وأضاف المريمي أن “النواب سيعقدون جلسات خلال الأسابيع القادمة وفق المستجدات السياسية وجاهزية القوانين التي تنظر فيها اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء وبعض القوانين الأخرى التي هي قيد الانجاز والمتعلقة بعدة قطاعات”.

ويعقد النواب جلسات دورية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع إلا أن تغيب النواب أو رئاسة البرلمان تمنع عقد الكثير من الجلسات.

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