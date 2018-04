المتوسط:

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط يوم السبت 2018/4/28، بإحياء اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية بنغازي بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس فرج سعيد، وتحت إشراف وإعداد إدارة السلامة وحماية البيئة صلاح بوعلوية، حيث تمت المشاركة، عن طريق المنشورات التوعوية والمطويات الإرشادية وبعض من مقاطع الفيديو الداعمة للتعريف عن الإرشادات وشروط السلامة تحت شعار نرفع شعارنا السلامة أولا.

وشارك في إحياء هذا اليوم كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي وشركة البريقة وشركة الجوف وكلية الصحة العامة وكلية التقنيات الهندسية وإدارة الخدمات الصحية وشركة الليبو إجدابيا ومركز بنغازي الطبي وجهاز النهر الصناعي والدفاع المدني.

The post «الوطنية للنفط» تُحيي اليوم العالمي للسلامة المهنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية