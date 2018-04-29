مناوشات متقطعة في مدينة درنة

اندلعت ليلة أمس السبت وصباح اليوم الأحد مناوشات متقطعة بين قوات الجيش والجماعات المتطرفة المسيطرة على مدينة درنة (المدرجة على لائحة الإرهاب).

وقال معاون آمر سرية الأبرق مشاة، التابعة للقوات المسلحة، صلاح بوطبنجات أن المناوشات اندلعت في محوري النوار “الحيلة” والظهر الحمر إلا أنها لم تخلف خسائر بشرية أو مادية.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرض حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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