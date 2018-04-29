(شاهد الصور) المؤقتة تتفقد سير العملية التعليمية في البيضاء

البيضاء-العنوان

قام وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبد الرحيم بومريز، صباح اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمدرسة خالد بن الوليد في البيضاء للاطلاع على سير العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي وما إذا كانت هناك نواقص تحتاجها المدارس.

وبحسب وزارة التعليم أثنى وزير التعليم على الجهود التي تقوم بها إدارة المدارس بالقطاعات كافة من أجل إنجاح العملية التعليمية في ظل هذه الظروف، ودعم جهود المدارس وسبل مواجهة كافة التحديات.

وحضر الجولة التفقدية مدير عام مركز المناهج والبحوث التربوية محمد المهشهش، ومدير إدارة التعليم الأساسي عبد الرحمن السنوسي.



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