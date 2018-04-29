إذاعة زينة المغاربية تنطلق من تونس

انطلق بث إذاعة زينة المغاربية والتي سيكون مقرها تونس ومراسليها من كافة البلدان حيث استضافت في أول بث إذاعي لها ضيوف من كل البلدان المغرب العربي لفتح النقاش حول حرية التنقل داخل المنطقة المغاربية

وتعتبر إذاعة زينة المغاربية من ضمن مشروع2521 بمنتدي الشباب المغاربي والذي ينفذه منتدي تمكين المرأة والشباب من ليبيا ومنظمة اجير من الجزائر، وأوراش للمواطنة الفاعلة من المغرب، وبقيادة نحن نحب سوسة بتونس، في إطار تثمين الوحدة المغاربية

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