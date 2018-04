«بلدية سرت» تُحيي الذكرى الثالثة بعد المائة لمعركة القرضابية التاريخية

المتوسط:

أحيت بلدية سرت صباح اليوم، الذكرى الثالثة بعد المائة لمعركة القرضابية التاريخية، أحد أهم معارك الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي.

وقام عميد بلدية سرت رفقة برئيس مجلس الحكماء والأعيان سرت ومدير مديرية أمن سرت وعدد من مدراء القطاعات والأجهزة والشركات في سرت وعدد من ضباط وأفراد الأمن بسرت وعدد من القادة بسرت وعدد من وسائل الاعلام بزيارة النصب التذكاري للمعركة بمنطقة القرضابية.

وخلال الزيارة، تمَّ تلاوة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء، حيثُ ألقى بعدها العميد كلمة أحيا خلالها تضحيات الأجداد الذين تجمعوا من كل أنحاء ليبيا في مثل هذا اليوم ووحدوا صفوفهم وقاتلوا عدواً مشترك وبذلوا ارواحهم للدفاع عن الوطن.

ودعا عميد البلدية، أبناء ليبيا لوحدة الصف والكلمة والاقتداء بتاريخ الاجداد المشرّف.

واستنكر عميد البلدية، تجاهل الحكومات المتعاقبة لإحياء هذه الذكرى وعدم التطرق لها وغحيائها في وسائل الإعلام الليبية.

وألقى رئيس مجلس الحكماء والأعيان بسرت ومراقب التعليم سرت كلمات لإحياء ذكرى هذه المعركة التاريخية، حيث قاموا بالتجول داخل النصب التذكاري، في الوقت الذي تعهّد فيه العميد بصيانة النصب التذكاري والاهتمام به.

