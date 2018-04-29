المشير حفتر يصل الى غربي درنة ويتفقد تجهيزات غرفة العمليات بقاعدة الأبرق الجوية

ليبيا – وصل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر اليوم الأحد فى زيارة تفقدية لبعض تمركزات القوات المسلحة المتمركزة فى محيط درنة .

وعلمت صحيفة المرصد الليبية أن المشير حفتر وفور وصوله الى المنطقة انتقل الى غرفة عمليات الكرامة الموجودة فى الشق العسكري بمطار الأبرق حيث القاعدة الجوية الأهم غربي درنة فيما يتواصل وصول التعزيزات العسكرية الى تمركزات القوات المسلحة منذ اكثر من اسبوعين .

ومن المتوقع ان يصدر فى وقت لاحق من هذا اليوم بيان هام ومواد إعلامية للزيارة من القيادة العامة حول مستجدات العمليات فى محيط مدينة درنة التي تتولاها غرفة عمليات الكرامة ( عمر المختار ) المتمركزة فى الابرق .

وتعد هذه الزيارة هي الاولى منذ عودته الى البلاد مساء يوم الخميس الماضي بعد موجة من الشائعات والتكهنات والمزاعم التي روجتها وسائل إعلام الاسلام السياسي حول وضعه الصحي بل وحتى وفاته .

المرصد – خاص

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