منظمة الصحة العالمية تقدم 42 ألف كيس دم للمستشفيات الليبية

قدمت منظمة الصحة العالمية اثنين واربعون ألف (42.000) كيس دم إلى مراكز نقل الدم في شرق ليبيا، بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO)

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد، هناك حاجة ماسة إلى هذه الإمدادات المنقذة للحياة، وسوف تستخدم للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم في المستشفيات في المنطقة الشرقية من البلاد، مضيفة، تتعرض مراكز نقل الدم في جميع أنحاء البلاد من نقص في أكياس الدم وغيرها من المشاكل المنتظمة مثل نقص السيولة المالية. التزمت منظمة الصحة العالمية بتقديم دعم فوري وطويل الأجل لمراكز نقل الدم ، وتعمل المنظمة أيضًا مع السلطات الصحية المحلية على التخطيط المسبق لتلبية الاحتياجات في عام 2018.

وقال الدكتور جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا: “لقد بذلنا في منظمة الصحة العالمية مع شركائنا جهوداً هائلة لمنع انهيار النظام الصحي الليبي ، لكن الآلاف من الناس لا يزالون في حاجة ماسة إلى خدمات صحية حرجة.”

