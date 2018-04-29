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المشير حفتر يصل إلى غرفة عمليات المختار ويتابع إستعدادات تحرير درنة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص- عبدالباسط بن هامل

وصل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير ” خليفه حفتر ” صباح اليوم الأحد الي القاعدة الجوية العسكرية بالأبرق الواقعه 70 كيلومتر غربي مدينة درنة.

وأكدت المصادر العسكرية أن زيارة المشير حفتر تأتي في إطار الإطلاع علي آخر المستجدات العسكرية بغرفة عمليات عمر المختار والخاصة بمعركة تحرير مدينة درنة من قبضة شوري مجاهدي درنة أحد الأذرع التابعة لتنظيم القاعدة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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