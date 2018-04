ننشر أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم في بلدية بنغازي

المتوسط

نظمت مكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم، وبإشراف مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي، حفل لتوزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم والخطيب والمؤذن الصغير على مستوى البلدية، برعاية بلدية بنغازي.

وذكر الحساب الرسمي قسم الإعلام ببلدية بنغازي، عبر فيس بوك، أن الحفل حضره عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، ومسئول قطاع التربية والتعليم بنغازي السيد محمد الدرسي، ومدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي وعدد من مسئولي المؤسسات التعليمية وأهالي المتسابقين ومندوبي عن الجهات المساهمة في جوائز هذه المسابقة.

وأسفرت النتائج على النحو التالي: أولاً: مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم لمرحلة التعليم الإبتدائي: الترتيب الأول: عبدالله سليمان العقيلى. الترتيب الثاني: على فرج العرفي. الترتيب الثالث: محمد عثمان محمد.

وفي مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم لمرحلة التعليم الأعدادى: الترتيب الأول: عبدالرحمن عادل إبراهيم، الترتيب الثاني: فرج عادل فرج الشكري، الترتيب الثالث: طلحة محمد عبدالرحمن،

أما مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم لمرحلة التعليم الثانوي: فحصل على الترتيب الأول: سالم مرعي الصادق، الترتيب الثاني: سالم عبد العزيز سالم، الترتيب الثالث: خديجة محمد صالح.

وفي مسابقة المؤذن الصغير لمرحلة التعليم الإبتدائي: الترتيب الأول: سيف الإسلام محمد العبدلي، الترتيب الثاني: عمر عبدالله معتوق، الترتيب الثالث: محمد صالح قمو. وفي مسابقة المؤذن الصغير لمرحلة التعليم الأعدادي الترتيب الأول: عبدالله نوري مفتاح المشيطي، الترتيب الثاني: أسامة محمد مسعود، الترتيب الثالث إبراهيم علي البرداق.

يذكر أن الفائزين بالترتيب الأول في جميع المراحل التعليمية قد حصلوا على جائزة أداء مناسك العمرة برفقة أولياء أمورهم.

