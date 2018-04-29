الصحة العالمية: الآلاف في ليبيا بحاجة ماسة إلى خدمات طبية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تقديم اثنين وأربعون ألف كيس دم إلى مراكز نقل الدم في شرق ليبيا.

وقالت المنظمة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” ان هذه المساعدات قدمت بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية مبينة أن “هناك حاجة ماسة لهذه الإمدادات المنقذة للحياة، وسوف تستخدم للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم في المستشفيات في المنطقة الشرقية من البلاد”.

وأضافت المنظمة أن مراكز نقل الدم في جميع أنحاء البلاد تعاني من نقص في أكياس الدم وغيرها من المشاكل مثل نقص السيولة المالية.

وتابعت: التزمت منظمة الصحة العالمية بتقديم دعم فوري وطويل الأجل لمراكز نقل الدم، مشيرة إلى أنها تعمل أيضًا مع السلطات الصحية المحلية على التخطيط المسبق لتلبية الاحتياجات في عام 2018.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين “لقد بذلنا في منظمة الصحة العالمية مع شركائنا جهوداً هائلة لمنع انهيار النظام الصحي الليبي ، لكن الآلاف من الناس لا يزالون في حاجة ماسة إلى خدمات صحية حرجة.”

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