شركة سرت للنفط تعلن عن إرتفاع إنتاجها إلى 61 ألف برميل يومياً

ليبيا – قال مدير الشؤون المالية والإدارية وعضو لجنة الإدارة بشركة سرت محمد عوض أمس السبت إن إنتاج النفط في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط يبلغ الآن 61 ألف برميل يومياً.

عوض أعرب في تصريح لوكالة “رويترز” عن أمله في زيادة إنتاج الشركة إلى 90 ألف برميل يومياً ، مشيراً إلى وجود نقص في بعض المعدات اللازمة للمساعدة في زيادة الإنتاج.

وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية بالشركة أن الإنتاج في السابق كان 44 ألف برميل يومياً من دون أن يكشف عن كيفية بلوغه المستويات الحالية.

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