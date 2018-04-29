داخلية الوفاق تدعو المجتمع الدولي لمساندة ليبيا

شاركت ليبيا في فعاليات الاجتماع الدولي التاسع الرفيع المستوى لشؤون الأمن، الذي أقيم في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة أكثر من 118 دولة، والذي يعنى بقضايا الأمن والسلم الدوليين في العالم..

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المؤتمر الذي عقد على يومين متتاليين، تناول موضوع الهجرة غير الشرعية، وقضايا الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدي له، ومكافحة المخدرات ومكافحة الفقر في العالم.

وأكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد عبدالسلام عاشور، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب ليبيا، لكي تتجاوز أزمتها الراهنة، مشيراً في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، إلى أن ليبيا تدعو إلى السلام ومحاربة الإرهاب أينما كان، وحيث ما وجد”.

وعلى هامش المؤتمر، التقى وزير الداخلية المفوض، كل من نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ونائب وزير الداخلية الروسي، بمقر مجمع المؤتمرات، لبحث سبل دعم علاقات التعاون الأمني بين البلدين.

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