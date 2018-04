حملات هدم وإزالة للعشوائيات على طول شاطئ البحر ببلدية الأندلس

المتوسط

أعلنت بلدية حي الأندلس، قيام المجلس البلدي بمتابعة أعمال هدم وإزالة العشوائيات على طول شاطئ البحر بالبلدية.

وذكر الحساب الرسمي بلدية حي الأندلس، على فيس بوك، أن العميد المكلف السيد محمد الفطيسي، تابع أعمال الهدم والإزالة، التي تمت بالتعاون مع فرقة المهام الخاصة قسم النجدة بحي الأندلس.

كما تم التنسيق مع شركة الخدمات العامة، وشركة الأشغال العامة طرابلس للمباشرة في نقل المخلفات للمكبات العمومية.

