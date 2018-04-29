أبوزوز يرد على الداهش في موضوع "احترمونا"

أكد رئيس هيئة الطيران المدني الأسبق المهندس الطاهر ابوزوز، أن ما ترتب على هبوط طائرة الخطوط الليبية بمطار القاهرة من إجراءات تتحمل مسؤوليته وتبعاته الشركة الناقلة وليس الطرف المصري.

ورد بوزوز، على ما كتبه الصحفي عبدالرزاق الداهش، قائلا: “كتب السيد عبدالرزاق الداهش مقالاً بعنوان ((احترمونا)) تناول فيه تأخر رحلة للخطوط الجوية الليبية من مطار امعيتيقة إلى مطار برج العرب، وأنا هنا لست بصدد نقد المقال والأسلوب الذي تناول به السيد عبدالرزاق الموضوع من ناحية معاناة الركاب المعروفة والمتكررة، ولكنني كشخص مختص بهذا المجال (الطيران المدني ) وجدت نفسي مضطراً للرد عليه من الناحية الفنية خاصة وانه ألقى باللوم على السلطات المصرية وذهب إلى أبعد من ذلك حيث تعجب لعدم تحرك السفير الليبي في مصر لهذه الأسباب أصبح لزاماً أن أوضح بعض الأمور، منها أن حركة النقل الجوي تنظمها قوانين ومعاهدات دولية ملزمة لكل دولة وتنطوي كل هذه في إطار اتفاقية شيكاجو لعام ١٩٤٤ التي تنطلق منها جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية بالخصوص وقد تناول الملحق التاسع عملية التسيير الجوي وأن ما حصل في الرحلة المذكورة لا يمكن بأي حال من الأحوال تسييسه بالطريق التي تم تناولها لأن المسئولية القانونية تقع على عاتق الناقل وهو في هذه الحالة الخطوط الجوية الليبية التي خالفت اللوائح المعمول بها في المطارات بتشغيل رحلة متأخرة مما يعرضها لغرامة تآخير، والتي من شأنها إرباك حركة المطار وإرباك نظام السلوت وهو حق تملكه سلطات المطارات، وتنظم بموجبه توقيت ومكان وقوف الطائرات وبالتالي فأن ما قامت به سلطة مطار القاهرة قانوني ولا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية بالخصوص، وحتى إيقاف الطائرة بعيداً عن محطة الركاب أمر اعتيادي ويمكن أن يتم حتي مع طائرة مصرية بنفس الظروف وفيما يخص تقديم الخدمات للركاب فهذا موضوع المسؤول الأول والأخير فيه هو الخطوط الليبية، فهي ملزمة بتوفير سبل الراحة لركابها في حالة التأخير الذي يتجاوز المدة القانونية حسب ماهو وارد في بنود اتفاق تذاكر السفر.”

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