بلدية طرابلس : على الأجهزة الرقابية التدخل للحد من إرتفاع أسعار السلع بحلول شهر رمضان

ليبيا – طالب رئيس لجنة الأزمة طرابلس المركز ناصر الكريو الأجهزة المالية والرقابية والتفتيشية التدخل للحد من ارتفاع الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك.

رئيس لجنة الأزمة أوضح في تصريح نشرته ليبيا الاقتصادية اليوم الأحد أن واقع الأسعار في السوق الليبي غير واضح خاصةً أنه لم يتم استيراد سلع لشهر الفضيل في خضم التنافس بين صندوق موازنة الأسعار والتجار على توفير السلع الأقل سعراً.

وفيما يتعلق بتحديد أسعار السلع ،أفاد الكريو بأن النقاشات حولها لاتزال مستمرة مع مراقبة الاقتصاد لتحديد أسعار أهم السلع وأيضا حتى يتمكن جهاز الحرس البلدي من مراقبة الأسعار في السوق .

وأوضح رئيس لجنة الأزمة بأن أزمة ارتفاع الأسعار ترتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار وبمعدلات الأسعار العالمية في ظل تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي وزيادة الإقبال على استهلاك السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان أيضا تأثيره على الأسعار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية