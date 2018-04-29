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منتدى تمكين المرأة والشباب الليبي يشارك في ورشة عمل بتونس

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

تونس-العنوان

نُظمت بتونس العاصمة ورشة عمل ضمن مشروع 2521 الإقليمي الخاص في ريادة الأعمال الاجتماعية بمنتدي الشباب المغاربي الذي ينفذه منتدى تمكين المرأة والشباب ومنظمة أجير من الجزائر، وأوراش للمواطنة الفاعلة من المغرب، وبقيادة نحن نحب سوسة بتونس.

وشارك في الورشة وفد من شباب ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب في إطار تثمين الوحدة المغاربية تحقيق الاندماج والتكامل المغاربي عبر تعزيز تبادل الزيارات والخبرات وتثمين المبادرات الشبابية المغاربية في مجالات الفنون والثقافة وريادة الأعمال الاجتماعية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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